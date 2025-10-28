Karadağ Başbakanı Spajic, Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak durdurulacağını açıkladı. Peki, Karadağ vize muafiyeti kalktı mı? Türk vatandaşları Karadağ’a vizesiz gidebiliyor mu?

KARADA Ğ V İ ZE İ ST İ YOR MU?

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, yaşanan olayların ardından vize serbestisinin geçici olarak askıya alınacağını resmen duyurmuştu. Vize serbestisinin askıya alınmasıyla birlikte hükümet, Türk vatandaşları için yeni ve hızlandırılmış vize prosedürlerini uygulamaya koydu. Bu süreç, Karadağ'a gitmek isteyen veya transit geçiş yapacak olan Türkleri kapsayacak.

Öte yandan, ülkede ikamet eden yaklaşık 14 bin Türk vatandaşının kalışlarının yasalara uygunluğunu sağlamak adına da gerekli adımların atılacağı belirtildi. Bu düzenlemelerin, ülkedeki güvenliğin ve yasal düzenin yeniden sağlanmasını amaçladığı belirtildi.