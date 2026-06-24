Karadeniz’de gemi saldırıları neden artıyor? Kırım ve NATO zirvesi vurgusu

Dışişleri Bakanlığı, önceki sabah Ukrayna’nın Çornomorsk limanı açıklarında Türk sahipli, Panama bayraklı bir gemiye insansız hava araçlarınca saldırı düzenlendiğini açıkladı.

‘HER İKİ ÜLKEYE DE…’

Açıklamada, “Geminin mürettebatında yer alan iki vatandaşımızın yaralandığı öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın durumları Kiev Büyükelçiliğimiz ve Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir. Rusya-Ukrayna savaşındaki tırmanmanın bir sonucu olarak Karadeniz’deki çıkarlarımızı ve bölgesel güvenliği tehdit eden saldırılardan duyduğumuz rahatsızlık, her iki ülkenin makamları nezdinde dile getirilmektedir. Karadeniz’de sivil gemilerin seyrüsefer emniyetinin sağlanması, ülkemizin temel öncelikleri arasında yer almakta olup ilgili tüm tarafları bölgedeki gerilimi düşürecek önlemler almaya çağırıyoruz” dendi.

RUSYA İŞARET EDİLDİ

Ukrayna, saldırıdan Rusya’yı sorumlu tuttu. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksiy Kuleba, gemide 9 mürettebatın olduğunu, Mısırlı bir aşçının yaşamını yitirdiğini açıkladı. Rusya’nın aynı saatlerde iki gemiyi daha hedef aldığını belirten Kuleba, “Bu, Rusya’nın bir başka savaş suçudur. Ticaret filosuna ve insani deniz koridorlarına yönelik saldırılar, küresel gıda ve ekonomik güvenliğe doğrudan tehdit oluşturmakta olup uluslararası toplumun kararlı bir tepki vermesini gerektirmektedir” ifadelerini kullandı. Rusya ise sessiz.

KIRIM VE NATO VURGUSU

Karadeniz’de son dönemde bu tip saldırıların arttığı gözleniyor. 5 Haziran’da Kırım adası açıklarında bir Türk balıkçı teknesi saldırıya uğramış, Cüneyt Varlık isimli yurttaş yaşamını yitirmişti. 28 Mayıs’ta Türk kuru yük gemisine saldırıda iki yurttaş yaralanmıştı. Türkiye o saldırılarda da, şimdi olduğu gibi, Rusya ve Ukrayna’ya gerekli mesajların iletildiğini vurgulamıştı. Saldırıların artış sebebine ilişkin ise Cumhuriyet, üçü diplomatik, biri askeri dört farklı gayriresmi kaynakla konuştu. Kaynaklar, Rusya-Ukrayna savaşının son dönemde Kırım adası çevresinde yoğunlaşmasının ve yaklaşan NATO zirvesinin, saldırıların artmasında etkisi olabileceğini ifade etti. Ukrayna, işgal altındaki Kırım’ı geri alabilmek için son dönemde, bölgeyi izole etmeye yönelik çalışmalarını artırdı. Ankara’da düzenlenecek NATO zirvesinde ise, Karadeniz güvenliğinin önemli bir başlık olması beklenirken, hem Rusya hem de Ukrayna’nın bu bölgede ‘ön almaya’ çalışma ihtimali üzerinde duruldu.