Karadeniz Ereğli’de trafik kazası: 8 yaşındaki çocuk yaralandı

Karadeniz Ereğli ilçesinde Tofaş marka otomobilin tır ile çarpıştığı kazada 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 24.06.2024 - 16:05
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Zonguldak’tan Karadeniz Ereğli istikametine seyir halinde olan Celal K. idaresindeki 67 ZU 078 plakalı Tofaş marka otomobil ile kavşaktan dönen Ali K. idaresindeki 33 ALY 671 plakalı tır çarpıştı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 8 yaşındaki Mert K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı Mert K., Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın yaşandığı bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.


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