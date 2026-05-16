Karadeniz'in saklı cenneti: Çamaş Kanyonu doğaseverlerin akınına uğruyor!

Ordu'nun Çamaş ilçesinde bulunan Çamaş Kanyonu, doğal güzelliğiyle bölgenin ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.





Çamaş merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta, Budak Mahallesi sınırlarında yer alan kanyon, manzarası ve doğal yapısıyla ilgi topluyor. Son dönemde bölgenin uğrak noktalarından biri haline gelen kanyonu, özellikle doğaseverler ve fotoğraf tutkunları ziyaret ediyor.





Ordu şehir merkezine yaklaşık 1 saat mesafede yer alan kanyonda ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığı görülürken, bölgede turizm çalışmalarının da sürdüğü belirtiliyor. Çamaş Kanyonu’nun, Ordu’nun önemli turizm destinasyonları arasında yer alması hedefleniyor.