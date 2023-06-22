Karadeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Karadeniz'de Kastamonu açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
Yayınlanma: 22.06.2023 - 07:00
Karadeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.42'de merkez üssü Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi açıkları olan 4,4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin 17,68 kilometre derinlikte meydana geldiği ve Doğanyurt'a 173 kilometre mesafede olduğu belirlendi.


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