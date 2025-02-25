Karadeniz'de kar yağışı... Samsun ve Kastamonu'da 364 yerleşim yerine ulaşılamıyor!

Samsun'da 11, Kastamonu'da 353 olmak üzere toplam 364 yerleşim birimi kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.

Karadeniz'de kar yağışı... Samsun ve Kastamonu'da 364 yerleşim yerine ulaşılamıyor!
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AA
Yayınlanma: 25.02.2025 - 11:48

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Kastamonu İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre; bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Samsun'un Alaçam ilçesinde 6, Yakakent ilçesinde 1 ve Bafra'da 4 olmak üzere 11 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu'da ise Ağlı ve Abana'da sekizer, Azdavay'da 32, Bozkurt'ta 29, Cide'de 44, Çatalzeytin'de 28, Daday'da 3, Devrekani'de 36, Doğanyurt'ta 17, Hanönü'nde 6, İhsangazi'de 10, İnebolu'da 53, Küre'de 29, Pınarbaşı'nda 10, Seydiler'de 2, Şenpazar ve Taşköprü ilçelerinde 19'ar olmak üzere 353 köy yolu kar yağışı dolayısıyla ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.


Etiketler: #kastamonu #Samsun #karadeniz #kar yağışı

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