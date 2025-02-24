Karadeniz'de 1180 yerleşim yerine ulaşım yok!

Yayınlanma: 24.02.2025 - 11:56

Güncelleme: 24.02.2025 - 11:56

Trabzon'da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kar dolayısıyla Akçaabat'ta 70, Araklı'da 23, Arsin'de 15, Beşikdüzü'nde 22, Düzköy'de 8, Dernekpazarı'nda 21, Çarşıbaşı'nda 16, Çaykara'da 30, Hayrat'ta 29, Köprübaşı'nda 10, Of'ta 49, Ortahisar'da 1, Sürmene'de 16, Şalpazarı'nda 19, Tonya'da 22 ve Vakfıkebir'de 31 olmak üzere toplam 382 mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir ve ilçe belediyesi ekipleri, iş makineleri yardımıyla yolları ulaşıma açmak için karla mücadeleye devam ediyor.

Ayrıca ekipler yollardaki buzlanmayı önlemek amacıyla tuzlama çalışmalarını da sürdürüyor.

RİZE

Rize'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 180 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan kar yağışının ardından Ardeşen'de 18, Çamlıhemşin'de 20, Çayeli'nde 52, Derepazarı'nda 10, Fındıklı'da 5, Güneysu'da 3, Hemşin'de 4, İkizdere'de 22, İyidere'de 7, Kalkandere'de 13 ve Pazar'da 26 köy yoluna ulaşılamıyor.

İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, yolların ulaşıma açılması için iş makineleriyle çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan karayolları ekipleri de Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda yolların açık kalması ve buzlanma olmaması için çalışmalarına devam ediyor.

GİRESUN

Giresun'da kar yağışı nedeniyle il genelinde 233 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilikten alınan bilgiye göre, il merkezinde 23, Alucra'da 2, Bulancak'ta 16, Çanakçı'da 12, Dereli'de 14, Doğankent'te 7, Espiye'de 25, Eynesil'de 6, Görele'de 42, Güce'de 8, Keşap'ta 20, Piraziz'de 7, Tirebolu'da 36 ve Yağlıdere'de 15 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yollarda çalışmalarına devam ediyor.

ARTVİN

Artvin'de etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle 245 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl genelinde dün öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı bölgede yaşamı olumsuz etkiledi.

Zaman zaman tipinin de etkili olduğu kentte 323 köyden 245'ine ulaşım sağlanamıyor.

Merkezde 33, Ardanuç'ta 46, Arhavi'de 30, Borçka'da 39, Hopa'da 16, Kemalpaşa'da 12, Murgul'da 11, Şavşat'ta 50, Yusufeli'nde de 8 köyün yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdare ekipleri 43 iş makinesi, 79 personelle sahada kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Kar kalınlığı Artvin şehir merkezinde 40 santimetreyi, Atabarı Kayak Merkezi'nde de 1,5 metreyi aştı.

Artvin-Ardahan kara yolu Sahara geçidi, kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu ulaşıma kapatılırken, Artvin-Rize kara yolunda da zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

ORDU

Ordu'da kar yağışı nedeniyle il genelinde 91 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kar kalınlığının yüksek kesimlerde 2 metreyi bulduğu belirtildi.

Açıklamada, kar yağışına karşı etkili mücadelenin sürdürüldüğü aktarılarak, 434 iş makinesi ve 615 personelle çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Ekiplerin kapanan 91 mahalle yolunu açmak için mücadele ettiği bildirildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de kar nedeniyle 48 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il merkezinde 4, Kürtün'de 29, Torul'da 12, Köse'de 2 ve Kelkit ilçesinde 1 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kent merkezinde belediye ekipleri iş makineleriyle karla mücadeleyi sürdürüyor.

Karayolları 101. Şube Şefliğine bağlı 68 personel de 34 araçla yol temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

BAYBURT

Bayburt'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Termometrelerin gece sıfırın altında 23 dereceyi gösterdiği kentte, araçların camları buz tuttu, bina çatılarında ve şadırvanlarda buz sarkıtları oluştu.

Vatandaşlar araçlarının üzerine, soğuktan korumak için battaniye ve branda örttü, bazı park ve bahçelere yaban hayvanları için yem ve ekmek bıraktı.