Karadolap Spor Kulübü’nden 23 Nisan şenliği

Yayınlanma: 23.04.2023 - 16:48

Güncelleme: 23.04.2023 - 16:48

Karadolap Spor Kulübü bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kulübün futbol sahasında çocuklar için şenlik düzenledi.

Kulübün yöneticileri tarafından hazırlanan etkinlikte çocuklar için çeşitli etkinlikler yapıldı, oyunlar oynandı.

Etkinliğin amacına ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Karadolap Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sevim Işık Aktan, “Çocuk işçiliğinin, çocuk yaşta evlililiğin ve çocuğa şiddet ve istismarın bu kadar yoğun olduğu bir dönemde bu şenliğin çocukları mutlu etmesini istedik. Yaklaşık 350 kişilik öğrencinin bulunduğu spor okulumuzun yanı sıra çocukların farklı alanlarda gelişmesi adına bu sahayı çocuklar için açıp onlarla birlikte kutlamak istedik” dedi. Aktan ayrıca geçen sene de yaptıkları şenliği bu sene de yaparak geleneksel hale getirdiklerininin altını çizdi.