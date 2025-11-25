Karalar’dan öğretmen eşine mesaj

Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.11.2025
Mehmet Aka
Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar eşi Nuray Karalar’ın Öğretmenler Günü’nü yayımladığı bir video ile kutladı.

Karalar, “Her 24 Kasım’da, hayatımdaki en değerli öğretmenlerden biri olan sevgili eşim Nuray’ın yanında olur, onun okuluna gider mesleğinin ne kadar kutsal olduğunu söylerdim. Bu yıl orada olamasam da, kalbim her zamanki gibi Nuray’ımla… Başöğretmenimiz, ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

 

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer de Nuray Karalar’ın görev yaptığı Yavuz Sultan Selim Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğretmenlerin gününü kutladı. Geçer, öğrencilerle de bir araya geldi.

