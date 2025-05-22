Cumhuriyet Gazetesi Logo
Karaman'da 'şap' alarmı... 9 köy ve 1 belde karantinaya alındı!

Karaman'da 'şap' alarmı... 9 köy ve 1 belde karantinaya alındı!

22.05.2025 13:10:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Karaman'da 'şap' alarmı... 9 köy ve 1 belde karantinaya alındı!

Kızık köyü merkez olmak üzere, çevresinde bulunan Hamidiye, Sazlıkaya, Beydili, Göztepe, Alaçatı, Ekinözü, Ağılönü, Salur köyleri ile Sudurağı beldesinde şap hastalığı nedeniyle karantina başlatıldığı duyuruldu.

Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, merkeze bağlı Kızık köyünde hayvan yetiştiriciliği yapılan işletmede şap hastalığı tespit edildiği belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kızık köyü merkez olmak üzere, çevresinde bulunan Hamidiye, Sazlıkaya, Beydili, Göztepe, Alaçatı, Ekinözü, Ağılönü, Salur köyleri ile Sudurağı beldesi karantina altına alınmıştır. Karantina bölgesine hayvan giriş ve çıkışı hastalık sönünceye kadar yasaktır. Sadece mezbahalara kesim amacıyla hayvan götürmek serbesttir. Tüm et ve et ürünü satan işletmeler İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetlenmekte, işletmelerde satışı yapılan mühürlü etlerin uygun şekilde pişirilip tüketilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır."

Karantinanın, hastalığın yayılmasını engellemek için alınan bilimsel bir tedbir ve kanunen zorunluluk olduğu vurgulanan açıklamada, "Hastalık çıkışı olan köylerimizde karantina tedbirleri, son iyileşmeden 30 gün sonra kaldırılacaktır. Karantina olan bölgelerimizde jandarma ekiplerince yol ve hayvan giriş çıkış kontrolleri yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

İlgili Konular: #KARAMAN #Karantina #şap hastalığı

İlgili Haberler

Aydın'da 'şap karantinası' paniği: Hayvan pazarı kapatıldı!
Aydın'da 'şap karantinası' paniği: Hayvan pazarı kapatıldı! Aydın hayvan pazarının bölgede görülen şap hastalığı vakası nedeniyle ikincibir emre kadar kapatıldığı duyuruldu.
Balıkesir’de şap alarmı: 15 mahalle karantinaya alındı
Balıkesir’de şap alarmı: 15 mahalle karantinaya alındı Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Ulukır Mahallesi’nde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı tespit edilmesi üzerine 15 mahallede hayvan hareketleri durdurularak karantina uygulaması başlatıldı. Yetkililer, vatandaşları alınan önlemlere uymaları konusunda uyardı.
Çorum’da 'şap' alarmı... Hayvan pazarları kapatıldı
Çorum’da 'şap' alarmı... Hayvan pazarları kapatıldı Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "İlimiz genelindeki hayvan pazarları, şap hastalığı riski nedeniyle ikinci bir. Emde kadar tedbir amaçlı olarak geçici süreyle kapatılmıştır" açıklamasında bulundu.