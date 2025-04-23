Aydın'da 'şap karantinası' paniği: Hayvan pazarı kapatıldı!

Aydın hayvan pazarının bölgede görülen şap hastalığı vakası nedeniyle ikincibir emre kadar kapatıldığı duyuruldu.

Aydın'da 'şap karantinası' paniği: Hayvan pazarı kapatıldı!
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DHA
Yayınlanma: 23.04.2025 - 09:32

Aydın'da şap karantinası paniği yaşandı.

Aydın Kasaplar ve Celepler Odası’nın önceki dönem başkanı İsmail Kadı, Koçarlı ilçesine bağlı kırsal Hacıhamzalar mahallesinde şap hastalığı vakası görüldüğünü bu nedenle Aydın Hayvan Pazarı’nın ikinci bir emre kadar kapatıldığının açıklandığını belirtti.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Konuyla ilgili olarak Tarım İlçe Müdürülüğü ve Efeler Belediyesi herhangi bir açıklama yapmadı.


Etiketler: #Karantina #aydın

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