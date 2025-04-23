Aydın'da 'şap karantinası' paniği: Hayvan pazarı kapatıldı!
Aydın hayvan pazarının bölgede görülen şap hastalığı vakası nedeniyle ikincibir emre kadar kapatıldığı duyuruldu.
Aydın'da şap karantinası paniği yaşandı.
Aydın Kasaplar ve Celepler Odası’nın önceki dönem başkanı İsmail Kadı, Koçarlı ilçesine bağlı kırsal Hacıhamzalar mahallesinde şap hastalığı vakası görüldüğünü bu nedenle Aydın Hayvan Pazarı’nın ikinci bir emre kadar kapatıldığının açıklandığını belirtti.
AÇIKLAMA GELMEDİ
Konuyla ilgili olarak Tarım İlçe Müdürülüğü ve Efeler Belediyesi herhangi bir açıklama yapmadı.
Etiketler: #Karantina #aydın
En Çok Okunan Haberler
-
- SGK uzmanı temmuz zammı tahminini açıkladı!
- Özgür Özel'den traktör sayısı yanıtı
- Özgür Özel'den çağrı geldi
- Tarlada fiyatı 7 liraya düştü: Dönüm maliyeti 35 bin TL
- İmamoğlu için verilen imza sayısı belli oldu
- AKP çakıldı, CHP büyük fark attı!
- DEVA Partisi'nde istifa: Nedenini açıkladı
- Bahçeli'nin ardından Türköne'den yeni açıklama
- Tanık mühendisin cansız bedeni bulundu!
- Devlet Bahçeli'den 'erken seçim' çıkışı