Karaman’daki sevgi evleri personelinin skandal yazışmaları gündeme oturdu: ‘Yemeklere taş atalım’

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı yurtlar ve çocuk evlerinde yaşanan kötü muamele iddialarının ardından yeni bir skandal ortaya çıktı. Karaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı sevgi evlerinde çalıştığı öne sürülen personelin 2024’teki yazışmalarına Cumhuriyet ulaştı.

Sevgi evinde çocuklara bakan personelin olduğu sohbet grubundaki yazışmalarda bir personelin, kurumda verilen malzemenin çocuklara yetmeyeceğini belirttiği, diğer personelin ise “Yemeğin içine basın kara mercimek, nohut, fasulye. Az diri olsun. İçine taş atalım” diye yanıt verdiği ortaya çıktı.

Personelin konuşmanın devamında ise “Bu sefer de tutanaklar ‘Yemek pişmiyor, malzeme nerede’ diye gelsin. Bunların amacı bu. Ya da zehir gibi acı yapacaksın” ve “Taş atacaksın. Kurumun pirinci nohutu diyeceksin” şeklinde çocukların sağlığını hiçe sayan konuşmalarının olduğu öne sürüldü. Yine aynı sohbet grubunda personelin, il müdürüne şikâyete gitmeyi konuştukları ve yanlarına aldıkları bir kişi için ise “O kişi partide sağlam” ifadelerini kullandığı da yer aldı. Bahsi geçen konuşmalar tepkilere yol açarken “Sevgi çocuk evleri ve yurtlar güvenli mi” sorusunu bir kez daha gündeme taşıdı.

‘EN AĞIR CEZAYI ALMALILAR’

Skandal iddiaların ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, “Yetim hakkına el uzatan, korunmaya muhtaç çocuklara zarar vermeyi düşünen, göz yuman kim varsa bu topraklarda elini kolunu sallayarak dolaşamayacak. Bu, affedilemez bir insanlık suçudur” dedi. Bakanlığa çağrıda bulunan Nazlıaka, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı göreve çağırıyoruz. Elimizdeki yazışmalar dahil tüm deliller derhal soruşturma dosyasına alınmalı, sorumlular en ağır şekilde hesap vermelidir” dedi.

Çocukların olduğu bu evlerde yaşananların ilk olmadığına vurgu yapan Nazlıaka, “Liyakatsiz düzen sürdükçe son da olmayacak. Diğer sevgi evleri için de derin kaygı duyuyoruz. Bu olayın üzerinin örtülmesine asla izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.