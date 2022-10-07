Karaman’da çobanların üzerine yıldırım düştü: Ölü ve yaralı var
Karaman’da koyunlarını meraya otlatmaya götüren çobanların üzerine yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Olay, sabah erken saatlerinde merkeze bağlı Kızık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Boz (21) ile Ömer B., köyün Davulcu mevkiine koyunlarını otlatmaya çıkardı.
Çobanlar koyunlarını otlatırken aniden sağanak yağış başladı. Sağanak yağış devam ederken, çobanlar Mehmet Boz ile Ömer B.’nin üzerine yıldırım düştü.
Yıldırım düşmesi sonucu iki çoban da yaralandı. Çevredeki diğer çobanların haber vermesiyle köylüler hemen yardıma koştu.
Çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çobanlardan Mehmet Boz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ömer B. ise tedavi altına alındı.
Video Haberler
- Yaptırdığı camiye ait olduğunu tesadüfen öğrendi
- Marmara Gölü'nden geriye sadece adı kaldı
- Mahsa Amini için sahnede saçlarını kestiler
- Muhtar ve yavru sincabın sevimli dostluğu
- Ordu'nun kot doktoru
- 16 ödül kazanan 11 takım bir araya geldi
- Polis intiharları sürüyor
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
- Salda Gençlik Festivali'nde Kıraç konser verecek
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
En Çok Okunan Haberler
-
- KKTC'ye sürpriz büyükelçi
- Bir cumhuriyet savcısının itirafları
- Dünya diken üstünde!
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
- Tüm özgürlükler hedef durumunda
- 'Almanya'daki kadınlar konsere sakallı geliyorlar'
- Tepki yağıyor: Ödülünü aldı!
- Uyuşturucu, silahlı tehdit, terör örgütü üyeliği...
- İsrail’e 4 yıl sonra büyükelçi ataması
- Emekli amiraller davasında yeni gelişme