Karaman'da 'doğalgaz' zehirlenmesi: 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Karaman’da doğalgaz zehirlenmesi şüphesiyle baygınlık geçiren 3’ü kadın 4 kişi kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Hisar Mahallesi Şehit İsa Kiriş Caddesi üzerinde bulunan bir börekçi dükkanında sabah saatlerinde; iş yeri sahibi H.E. ve Z.B., Ü.S., H.K. isimli çalışanları baygınlık geçirdi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası iş yerindeki şahıslar zehirlenme şüphesiyle Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bilgi edinildi.
Şahısların doğalgazdan dolayı zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Etiketler: #Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi #KARAMAN
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