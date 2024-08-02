Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Çalışmayla belirlenen adreslere yapılan operasyonda, şüpheliler H.A, A.E. ve S.G. gözaltına alındı, 10 bin 416 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ı geçen tek bir isim var
- 'İletişim özgürlüğüne resmen bir darbe!'
- Instagram yasağının gerekçesi belli oldu
- ‘Bu tavrı anlamak mümkün değil’
- 13 banka emeklilere özel indirim yapacak
- Baş döndüren 'karar'sızlık
- Genco Erkal’ı neden yalnız bıraktınız?
- Instagram, Erdoğan'a kapanmamış
- AKP’li isim, İsrail’e kurşun geçirmez cam gönderiyor!
- Instagram'a erişim engeli!