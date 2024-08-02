Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 17:03
Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Çalışmayla belirlenen adreslere yapılan operasyonda, şüpheliler H.A, A.E. ve S.G. gözaltına alındı, 10 bin 416 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


KARAMAN haberleri uyuşturucu operasyonu haberleri uyuşturucu haberleri

İlgili Haberler

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı
25 yıl hapisle aranan 'uyuşturucu ticareti' ve 'yağma' hükümlüsü yakalandı

25 yıl hapisle aranan 'uyuşturucu ticareti' ve 'yağma' hükümlüsü yakalandı
Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler