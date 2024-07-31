Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı
Adıyaman'da, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde 357 gram esrar, 135 gram kenevir tohumu, 81 gram bonzai, 41 kök kenevir, 24 gram metamfetamin, 2 gram eroin ve 4 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
Uyuşturucuya el koyan ekipler, 28 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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