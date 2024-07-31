25 yıl hapisle aranan 'uyuşturucu ticareti' ve 'yağma' hükümlüsü yakalandı

Samsun’da, uyuşturucu ticareti ve yağma suçundan 25 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan A.K. (28), polis tarafından yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 31.07.2024 - 14:54
25 yıl hapisle aranan 'uyuşturucu ticareti' ve 'yağma' hükümlüsü yakalandı
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Samsun Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'aranan şahıslara yönelik' çalışma başlattı.

Uyuşturucu ticareti, yağma ve silah kanununa muhalefet suçlarından 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K., İlkadım İlçesi Bahçelievler Mahallesi’nde yakalandı.

A.K., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


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