Karan, AKP ve MHP seçmeninin desteğinin azalmasının nedenlerini anlattı: Erdoğan seçmeninin yüzde 25’ni kaybetti

Yayınlanma: 19.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 19.04.2025 - 04:00

Karan, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmelerde, araştırmasının alt kırılımlarını anlattı. Karan, 2023 seçimlerine göre AKP’de yaklaşık yüzde 5, MHP’den ise yüzde 2,5’lik bir erimenin gözlendiğini anlattı. Erdoğan’a oy verebileceğini söyleyenlerin oranının yüzde 35,6, “vermem” diyenlerin yüzde 57,4 kararsızların ise yüzde 7 olduğunu belirten Karan, “Erdoğan, kendisine geçen seçimde oy vermiş seçmenin yüzde 25’ini kaybetmiş durumda. Erdoğan’a oy verme davranışı konusunda AKP seçmeninin büyük oranda sadakatini koruduğunu ancak MHP seçmeninde yüzde 30 düzeyinde düşüş olduğunu tespit ediyoruz” dedi.

KAYBIN NEDENLERİ

Karan, Erdoğan’ın Cumhur İttifakı’ndan kendisine gelen oylardaki kaybının nedenlerini de anlattı. Karan, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Desteğin erimesinde üç faktör var. Ekonominin içinde bulunduğu durum birinci neden. Son dönemdeki gelişmeler nedeniyle hukuk devletine ve bağımsız yargıya olan güvenin sarsılması ikinci, Öcalan muhatap kabul edilmesi ve DEM Parti ile yakınlaşılması ile yürütülen süreç ise üçüncü faktör. Rakamsal düzeyde bakarsak AKP seçmeninin yüzde 38,4’ü, MHP seçmeninin yüzde 60,4’ü ekonomideki başarısızlığı ifade ediyor. Toplamda yargıya güvenmeyenlerin oranı yüzde 70,1. AKP seçmeninin yüzde 43,5’i, MHP seçmeninin yüzde 58’i yargıya ve mahkemelere güvenmiyor. Yine AKP seçmeninin yüzde 76,8’i, MHP seçmeninin yüzde 78,4’ü Öcalan’ın serbest bırakılmasına karşı. Bunlar, Erdoğan’ın Cumhur İttifakı tabanındaki oylarının erimesinin ana nedenleri.”