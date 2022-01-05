Karantina süreleri neden düşürüldü? İlk yorum Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan geldi

05 Ocak 2022 Çarşamba, 21:32

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün oldu” açıklaması yaptı.

Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Karantina sürelerinin mevcut koşullar dikkate alındığında yeniden düzenlenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7'nci günden sonra hafif ya da semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5'inci gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer. Temaslı kişiler, son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz.”

CEYHAN'DAN AÇIKLAMA

Bakan Koca tarafından yapılan duyuruya ilk yorum Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan geldi. Ceyhan, izolasyon süresinin 7 güne indirilmesinin bulaş riskinin ortadan kalkması olmadığını söledi.

Ceyhan'ın sürenin düşmesinin, biraz bulaş riskinin göze alınarak, işlerinin yürümesini sağlamak olduğunu söyledi.