Karantina süreleri neden düşürüldü? İlk yorum Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan geldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın pozitif vakalarda karantinanın 7 güne indirilmesi hakkında yaptığı açıklamaya ilk yorum Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan geldi. Ceyhan, bulaş riskinin ortadan kalkmadığını ancak 'işlerin yürümesi' için böyle bir karar alındığını söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün oldu” açıklaması yaptı.
Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Karantina sürelerinin mevcut koşullar dikkate alındığında yeniden düzenlenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7'nci günden sonra hafif ya da semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5'inci gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer. Temaslı kişiler, son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz.”
CEYHAN'DAN AÇIKLAMA
Bakan Koca tarafından yapılan duyuruya ilk yorum Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan geldi. Ceyhan, izolasyon süresinin 7 güne indirilmesinin bulaş riskinin ortadan kalkması olmadığını söledi.
Ceyhan'ın sürenin düşmesinin, biraz bulaş riskinin göze alınarak, işlerinin yürümesini sağlamak olduğunu söyledi.
January 5, 2022
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