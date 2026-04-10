‘Karar alma yetkisi TBMM’ye ait’

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolararası Birlik (PAB) 152. Genel Kurul Toplantısı kapsamında Meclis’te, parlamento muhabirleriyle bir araya geldi. CHP’nin ara seçim çağrısıyla ilgili yöneltilen soruya yanıt veren Kurtulmuş, “Türkiye’de hangi şartlarda seçim yapılacağı anayasa ve ilgili mevzuatta açıkça belirlenmiştir. Bu çerçevede ara seçimle ilgili anayasa ve Meclis İçtüzüğü Meclis başkanına bir inisiyatif bırakmamıştır. Ara seçimin hangi koşullarda yapılabileceği nettir. Bu konuda karar alma yetkisi TBMM’ye aittir. 1982 Anayasası çerçevesinde bugüne kadar yalnızca iki kez ara seçim kararı alınmıştır. Biri 1986’da uygulanmış, 1994’te alınan karar ise anayasal düzenlemeler nedeniyle uygulanamamıştır” dedi. Kurtulmuş, “Demokrasinin en önemli özelliği kuralların açık olmasıdır. Ara seçimin kuralları da hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak şekilde açıktır. Şartlar oluştuğunda ara seçim yapılır; aksi halde bu, keyfi bir mesele değildir” ifadelerini kullandı.

‘TALEP GELMEDİ’

Kurtulmuş, CHP lideri Özgür Özel’den ara seçimle ilgili kendisine gelen bir görüşme talebinin bulunmadığını, randevu talebinde bulunan herkesle görüştüğünü söyledi. Kurtulmuş, “Türkiye’nin ikinci büyük partisinin genel başkanı da ne zaman görüşme talep ederse görüşmemiz en doğal olandır” dedi.