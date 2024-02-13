"Kararlar halkla birlikte alınmalı"

Yayınlanma: 13.02.2024 - 15:47

Güncelleme: 13.02.2024 - 15:47

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, geçen aylarda gerçekleştirdiği Direnen Kentlerde Adalet ve Demokrasi konulu 3. İzmir Kent Sempozyumu'nun sonuç bildirgesini, İzmir Mimarlık Merkezi'nde düzenlenlediği basın toplantısında açıkladı.

İzmir İKK Genel Sekreteri Aykut Akdemir’in İzmir ve çevresindeki doğal yaşam alanların madencilik ve turizm gerekçesiyle uzun süredir talan edildiğini vurguladı.

“SERMAYEYE DEĞİL HALKA YÖNELİK POLİTİKA”

Akdemir İzmir’deki belediye başkan adaylarına da seslendi. Halkçı bir kent yönetiminin kentin her kesiminin mümkün olduğunca karar mekanizmalarına katılmasıyla mümkün olduğunu söyleyen Akdemir şöyle konuştu: “Kente ilişkin yapılacak her türlü alt ve üst yapı yatırımlarında, öncelikle uzman meslek odalarından görüş alınmalı, büyük projelerde halkın ve demokratik kitle örgütlerinin görüşüne başvurulmalıdır. Sermaye kesimi yerine kentin önemli bir kısmını oluşturan yoksullara, emekçilere, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarına yönelik politikalar gözetilmelidir.”

“KAMU ZARARA UĞRATILMAMALI”

Toplumun ihtiyacı olmayan ve kamuyu zarara uğratacak yatırımlardan kaçınılması gerektiğini aktaran Akdemir “Yaşam alanlarını ve mülkiyet hakkını zapt etmek niyetiyle gerçekleştirilen her türlü kentsel dönüşüm uygulamalarında yurttaşın yanında yer alınmalı ve yerlerinden edilmeden, güvenli ve daha yaşanabilir bir çevreye kavuşmaları sağlanmalıdır” dedi.



