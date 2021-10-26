Karavanda ÖTV oranı yüzde 45'e düşürüldü

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile motorlu karavanlardan yüzde 130-220 arasında alınan ÖTV yüzde 45'e indirildi.

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2021 Salı, 14:26
Karavanda ÖTV oranı yüzde 45'e düşürüldü
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Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaştı.

Yasayla ATV ve UTV'lerden alınan ÖTV oranlarında da değişikliğe gidilirken, söz konusu araçlardan alınan ÖTV oranı yüzde 25 olacak. Motorlu karavanlarda ise ÖTV oranı yüzde 45'e sabitlendi. 

PANDEMİDE TALEP ARTMIŞTI

Pandemiyle birlikte değişen tatil alışkanlıkları, motorlu karavanlara olan talepte patlama yaşanmasına yol açmıştı.

Talepteki artışın etkisiyle karavan fiyatlarında da artış görülmüştü.


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