Hem geziyor hem para kazanıyor: Karavanını kahve dükkanı yaptı
Yol hikayesine 20 yıl önce bir sırt çantasıyla başlayan Baran Akyüz namıdiğer "Rotasız Baran", Türkiye'yi karış karış gezdiği karavanını kahve dükkanı yaptı. Akyüz, hem tatil yapıp hem de para kazanıyor.
Birçok işte çalışan ve çalıştığı işten ayrılıp Türkiye'yi gezmeye karar veren Fatih Baran Akyüz, ilk başlarda sırtına çanta takıp yollara düştü.
Daha sonra gezisine aldığı karavanla devam eden gezgin, 3 yıl önce eski
bir otobüs alıp bunu hem karavan hem de iş yeri olarak 500 bin lira harcayarak
yeniden tasarlattırdı.
Türkiye'nin tüm illerini gezen Akyüz, gittiği her yerde
karavanıyla tatil yaparken aynı zamanda kahve dükkanı olarak tasarlattığı
karavanda yaptığı çeşit çeşit kahveleri müşterilerine sunuyor.
Gittiği her yerde gezginin karavanını görmek ve kahve içmek
için çok sayıda vatandaş ziyaret ediyor ve hatıra fotoğrafı çektiriyor.
Karavanının hem yaşam alanı hem de iş yeri olduğunu söyleyen
Fatih Baran Akyüz, "Ben karavanımla il il gezip hem tatil yapıyor hem de
kahve satıyorum. Ben 23 yıldır yollardayım, ilk başlarda sırt çantamla
geziyordum. Sonra bu karavana dönüştü, bu aracı 3 yıl önce 500 bin liraya
tasarım yaptırdım. Zaten geziyordum dedim ki işim evim bir yerde olsun deyip
karavanımı kahve dükkanına çevirdim. Gittiğim her yerde hem tatil hem de kahve
satıyorum. Görenler çok beğeniyor. Hayalimizdeki hayatı yaşıyorsun deyip bol
bol fotoğraf çektiriyorlar" dedi.
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