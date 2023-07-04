Karayalçın’dan SHP’nin yeniden kurulacağına yönelik iddialara açıklama
Sosyaldemokrat Halkçı Parti'nin yeniden kurulacağı iddiaları gündeme geldi. Söz konusu iddiaların ardından SHP’nin eski başkanı Murat Karayalçın, "Son Genel Başkan olarak SHP'nin yeniden açılmasını düşünenler varsa, bunun yanında olmam ve doğru bulmam" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 'değişim' tartışmaları devam ederken, dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Buna göre, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'nin (SHP) yeniden kurulacağı öne sürüldü.
Eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP’nin sorunları CHP içinde kalınarak çözülmelidir. 'CHP’de istediğimiz olmazsa gider SHP’yi yeniden kurarız' demek ve bunun için bazı isimlere 'kuruculuk görevi' vermek, hırsın aklın önüne geçmesinden başka bir şey değildir. Bazı arkadaşlarımızın 94 yerel seçiminden hiçbir ders almadıkları ve “aynı şeyi yaparak farklı sonuçlar almaya çalışmaları” gerçekten ilginç.. “SHP’yi kuracağım” diye zemin yoklayan ve görev alan arkadaşımız da böyle tarihsel bir vebalin altına girmemelidir. 2024 yerel seçimlerini “birlik içinde” kazanmak zorundayız” diye yazdı.
3- CHP’nin sorunları CHP içinde kalınarak çözülmelidir.— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) July 3, 2023
“CHP’de istediğimiz olmazsa gider SHP’yi yeniden kurarız” demek ve bunun için bazı isimlere “kuruculuk görevi” vermek, hırsın aklın önüne geçmesinden başka bir şey değildir.
Bazı arkadaşlarımızın 94 yerel seçiminden…
KARAYALÇIN'DAN AÇIKLAMA
Eski SHP Genel Başkanı ve eski bakanlardan Murat Karayalçın, söz konusu iddiaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karayalçın, şunları ifade etti:
“Benim için kırmızı çizgi CHP'nin bütünlüğüdür ve bunu zora sokacak, halel getirecek hiçbir girişimi kabul etmem. Son Genel Başkan olarak SHP'nin yeniden açılmasını düşünenler varsa, bunun yanında olmam ve doğru bulmam.”
Benim için kırmızı çizgi CHP'nin bütünlüğüdür ve bunu zora sokacak, halel getirecek hiçbir girişimi kabul etmem. Son Genel Başkan olarak SHP'nin yeniden açılmasını düşünenler varsa, bunun yanında olmam ve doğru bulmam.— Murat Karayalçın (@karayalcin_) July 3, 2023
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