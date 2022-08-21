Karayolları Genel Müdürlüğü açıkladı: Yollarda son durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, yol durumuna ilişkin bir bülten paylaştı. Müdürlüğün açıklamasında, yurdun belli bölgelerindeki arayollarının devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması uyarısında bulunuldu.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sürdürülecek.
İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde (Güzelbahçe-Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere-Kızılcahamam kavşakları Buğralar Köprüsü İstanbul yönünde derz onarım çalışması dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor.
Ankara-Pozantı Otoyolu'nun Pozantı Kuzey-Pozantı Güney kavşakları 4-6. kilometrelerindeki Çakıt-8 viyadüğünde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Kayseri-Kırşehir yolunun 114-116. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Samsun-Ankara yolunun 0-1. kilometrelerindeki Derecik Kavşağı'nda Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi kapsamında kavşak düzenleme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Malatya-Adıyaman il sınırı-Gölbaşı-Malatya yolunun 16-19. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.
Artvin-Erzurum yolunun 1-50. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması sebebiyle 08.00-18.00 saatlerinde yol kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılarak, ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Erzurum-Çat yolunun 48-51. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Manavgat-Alanya-Gazipaşa yolunun 47. kilometresindeki çökme nedeniyle ulaşım servis devam ediyor.
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