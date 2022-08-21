Karayolları Genel Müdürlüğü açıkladı: Yollarda son durum

21 Ağustos 2022 Pazar, 08:14

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sürdürülecek.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde (Güzelbahçe-Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere-Kızılcahamam kavşakları Buğralar Köprüsü İstanbul yönünde derz onarım çalışması dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor.

Ankara-Pozantı Otoyolu'nun Pozantı Kuzey-Pozantı Güney kavşakları 4-6. kilometrelerindeki Çakıt-8 viyadüğünde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 114-116. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Samsun-Ankara yolunun 0-1. kilometrelerindeki Derecik Kavşağı'nda Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi kapsamında kavşak düzenleme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Malatya-Adıyaman il sınırı-Gölbaşı-Malatya yolunun 16-19. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 1-50. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması sebebiyle 08.00-18.00 saatlerinde yol kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılarak, ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Erzurum-Çat yolunun 48-51. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Manavgat-Alanya-Gazipaşa yolunun 47. kilometresindeki çökme nedeniyle ulaşım servis devam ediyor.