İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi Dr. Suat Sarı: '154 km sınırı cinayettir'
Gaziantep’te meydana gelen katliam gibi kaza göz göre göre geliyorum dedi. İçişleri Bakanlığı kararıyla otoyollarda hız limitinin artırılması kazalara davetiye çıkardı. Cumhuriyet'e konuşan İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu üyesi Dr. Suat Sarı, "Hız limitini 154 km sınırına getirmeniz açık seçik bir cinayettir" dedi.
Aylar öncesinden otoyollarda artırılan hız limitinden dolayı kazaların artacağı uyarısında bulunduğunu söyleyen İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu üyesi Dr. Suat Sarı, “Bütün dünyada hızı limitleri azaltılırken biz hızı yükselttik. Hız limitini 154 km sınırına getirmeniz açık seçik bir cinayettir. Ve işte beklediğimiz kaza oldu. Bundan sonra daha da artacak. Bu daha ilk. Çünkü biz otoyollarımızı yaparken küresel otoyol yapım şartlarına aykırı yapıyoruz. Dinlenme yerleri yapmıyoruz, şerit ve hız denetleme sistemleri kurmuyoruz. Sırf beton otoyol yapıyoruz. Sonuçta bunlar oluyor” diye konuştu.
‘KAZALAR ARTTI’
Hız limitlerinin böyle gitmesi durumunda kazaların daha da artacağını söyleyen Sarı, “Otobüs sürücülerinin şerit denetimi yapılmıyor. Otobüslerin gitmesi gereken şerit üçüncü ve ikinci şerittir. Hepsi birinci şeritte gidiyor. Bunların limitörleri vardır. Bu limitörler sayesinde otobüsler 100-120 kilometre sınırını geçemezler. Onların hepsi fabrikadan öyle çıkıyor. Ama bunu söküyorlar. Bunlar denetlenmiyor. Muayene istastonları da bunu denetlemiyor ve otoyollarda hız denetim sistemi kurulması lazım. Beton otoyolun bir anlamı yok. Türkiye’de otoyol yapıldıktan sonra ölüm oranları düşecek dediler. Ancak 2020-2021 arası ölümlü ve yaralanmalı kaza oranları arttı. Yol yapmakla trafik kazalarını azaltamıyorsunuz. Böyle giderse kazalar daha da artacak. Dünyada hız sınırını arttırıp da iyi sonuç almış hiçbir ülke yoktur” diye konuştu.
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