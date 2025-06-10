Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), bağlı işyerlerinde süresiz sürekli iş sözleşmesi kapsamında istihdam edilmek üzere 43 işçi alımı gerçekleştirecek. Peki, Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvurusu ne zaman? KGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?





KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURSU NE ZAMAN?

Farklı meslek gruplarına yönelik yapılacak alımlar için başvurular 10 Haziran Pazartesi günü başladı ve adayların en geç 16 Haziran 2025 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURSU NASIL YAPILIR?

Yayımlanan ilanda, ilan şartlarını taşıyan adayların, ilan tarihinden itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden “İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifreyle giriş yaparak başvuru yapabilecekleri belirtildi. Ayrıca başvurular, İŞKUR hizmet noktaları ve Alo 170 hattı aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Son başvuru tarihinin tatil gününe denk gelmesi halinde ise başvuru süresi, takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar uzatılacak.

KGM İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?



