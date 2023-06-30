Karbeyaz Çimen vahşice öldürülmüştü... Cinayetin detayları ortaya çıktı

Yayınlanma: 30.06.2023 - 16:09

Güncelleme: 30.06.2023 - 16:16

Olay, dün sabah saatlerinde Karabük Yeni Mahalle Gazi sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın son katında meydana gelmişti.

Tarık Çimen, 22 Haziran'da 'cinsel istismar' suçlamasıyla cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Çimen, kendisine iftira attığını iddia ettiği eşi Güler, oğulları Samet Çimen ve M.Ç. ile gelini Karbeyaz Çimen'i (19) katletmek üzere plan yaptı.

Bir hafta boyunca cinayet planını kurgulayan Tarık Çimen, ailesinin üçüncü kattaki evine tırmanarak balkondan içeri girdi. Yanında getirdiği silahla önce gelini Karbeyaz'ı kafasından vuran Çimen, daha sonra aile fertlerini vuracağı sırada silah tutukluk yaptı. Oğlu tarafından bıçakla yaralanan Tarık Çimen evden kaçarak uzaklaştı. Kanlar içinde kalan Karbeyaz Çimen ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri bir süre sonra katil zanlısı Tarık Çimen'i yakaladı.

KARDELEN'E VEDA

Kayınpederinin katlettiği Karbeyaz Çimen için Cuma namazı sonrası Cumayanı köyünde cenaze töreni yapıldı. Törende Kardelen'in eşi Samet Çimen’in güçlükle ayakta durduğu görüldü. Cenaze namazının ardından Karbeyaz Çimen köy mezarlığında toprağa verildi.

CİNAYETİN DETAYLARINI ANLATTI

Gözaltına alınan Tarık Çimen, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Katil zanlısı Çimen, ifadesinde oğlu ve gelini ile düğün meseleleri yüzünden üç ay önce aralarında tartışma çıktığını, bu nedenle oğlu ve gelininin kendisine iftira atarak cezaevine girmesine sebep olduklarını iddia etti.

Tarık Çimen, ifadesinde şöyle konuştu:

"22.06.2023 tarihinde cezaevinden tahliye oldum. Kendime yapılan iftirayı hazmedemediğimden eşim ve çocuklarım ile gelinimi öldürmek maksadıyla ikametlerine gittim. Eve balkondan tırmanarak girdikten sonra salon kısmında önce gelinimi yanımda getirdiğim tabanca ile vurduktan silah tutukluk yaptı. Sonra yaşanan arbede sonrasında ikametten kaçtığım."