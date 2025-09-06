KARDEMİR’de stajyer öğrenci iş kazasında hayatını kaybetti

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR)’de meydana gelen iş kazası, 17 yaşındaki lise stajyeri Yağız Yıldız’ın hayatına mal oldu. Kontinü Kütük Haddehanesi bölümünde yaşanan olayda, stajyer öğrencilerin bulunmaması gereken bir alanda görev yaptığı öne sürülen Yıldız’ın ölümünün ardından ihmalkârlık iddiaları gündeme geldi. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay genç öğrencinin işçi eksikliği nedeniyle bu tehlikeli alanda görevlendirildiğini iddia ederek, “Bu kararları verenler hesap vermeli” dedi. Akay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"KARDEMİR’de lise stajı gören Yağız Yıldız evladımızın, Kontinü Kütük Haddehanesi’nde meydana gelen iş kazası sonucunda vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. İhmalkârlık neticesinde yaşanan bu elim olay hepimizin yüreğini derinden yaktı. Soruyoruz: daha 17 yaşında bir gencimizin, stajyer öğrencilerin bulunmaması gereken bir noktada ne işi var? İşçi eksikliğinden dolayı evladımızı o bölgede çalışmasına izin verenler bunun hesabını nasıl verecek? Evladımızın vefatına sebep olan ihmalkârlığın sorumluları mutlaka hesap vermeli, benzer acıların bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirler vakit kaybetmeden alınmalıdır. Bu acı olayın takipçisi olacak, Yağız Yıldız’ın hayatını kaybetmesine sebep olan ihmalkârlığın üzerinin örtülmesine asla izin vermeyeceğiz. Yağız evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum."