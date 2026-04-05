Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kardeşinin cenazesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Kardeşinin cenazesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

5.04.2026 10:16:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Kardeşinin cenazesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Ordu'nun Ulubey ilçesinde kardeşinin cenaze törenine katılan kadın, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, Ulubey ilçesi Akpınar Mahallesi’nde meydana geldi.

Özcan Güzen (60), tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesi’nde dün hayatını kaybetti. Güzen için dün Akpınar Mahallesi’nde Hatipoğlu Cami’sinde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.Güzen, cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze töreni sırasında Güzen’in ablası Ayşe Öksüz (70), kardeşinin tabutu başında fenalaştı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Öksüz’e ilk müdahale olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla Ulubey Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Öksüz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ayşe Öksüz’ün Ulubey ilçesi Akpınar Mahallesi Merkez Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası aile kabristanlığına defnedileceği öğrenildi. 

İlgili Konular: #Ordu #kalp krizi #Cenaze