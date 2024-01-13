Kargo minibüsü otomobile çarptı: 5 yaralı
Sivas’ta bir kargo şirketine ait kargo minibüsü ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
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Edinilen bilgilere göre, kaza, Dört Eylül Mahallesinde çift taraflı olarak meydana geldi. H.Ö. (26) idaresindeki Ford marka 58 AEC 703 plakalı MNG kargo şirketine ait kargo minibüsü, A.O.Ş. (20) idaresinde bulunan Fiat marka 44 AFA 121 plakalı araca çarptı.
Kaza sonucunda, sürücüler ile birlikte kargo minibüsü ile otomobilde bulunan C.B.Ş. (17), E.M.A. (65) ve T.K.G. (24) yaralandı. Otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Araçtan çıkarılan yaralılar ilk müdahalenin ardından şehirde bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaza yaralananların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ekiplerin olayla ilgili incelmesi devam ediyor.
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