‘Karı-koca’ cinayetinde yeni ayrıntılar… Nedeni: Ağaç yakma

Edinilen bilgilere göre, olay dün gece saatlerinde Yaylaözü köyünde meydana geldi. R.K. (63) ve eşi E.K. (62), yeğeni olan H.D. ile köydeki çam ağaçlarının yakılması konusunda tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, evde bulunan tabancasıyla dayısı R.K.'ya ve yengesi E.K.'ye ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çiftin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüphelinin ise Kırıkkale'ye kaçtığı tespit edildi. Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüphelinin Kırıkkale'de saklandığı belirledi.

Kısa süreli takip ve operasyon sonucunda şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.