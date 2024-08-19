Kariye Camii’nde ücretli ziyaret dönemi başladı

Yayınlanma: 19.08.2024 - 14:58

Güncelleme: 19.08.2024 - 14:58

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan ve 21 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle cami statüsüne çevrilen İstanbul’daki Kariye Camii, 6 Mayıs’ta ibadete açıldı. Tarihi caminin açılmasıyla 79 yıl aranın ardından ilk ezan okunurken, 19 Ağustos itibarıyla ziyaretçi yönetim planına geçildi. Ziyaret ve ibadet düzenlemesi getirilen Kariye Camii ücretli turistik ziyaretler başladı. Ziyaretler, Cuma günü dışındaki haftanın 6 günü saat 09.00 - 18.00 arasında gerçekleşecek. Cuma günleri tarihi camii tamamen ziyarete kapalı olacak. Türbe kapısından ziyaretlerin giriş yapabilecek ve tarihi caminin kapasitesi 100 kişiye ulaştığında ziyaretçi alımı durdurulacak. Ayrıca, Türk ziyaretçiler ibadet alanına ana kapıdan ücretsiz giriş yapabilecek. Namaz vakitleri dışında tarihi camiyi ziyaret edebilecek olan turistler 20 Euro bilet ücreti ödeyecek.

VAKİT NAMAZLARINDAN ÖNCE KAPANACAK

Öte yandan, Kariye Camii’nde vakit namazlarından 15 dakika önce ziyaretçi alımı kapanacak. Yabancı uyruklu Müslümanlar dahil olmak üzere tarihi camii, namaz vakti boyunca Müslümanlara açık olacak. Ziyaretçi kabulünün durdurulmasıyla birlikte pareklezyon ve dış narteks erişimi bariyer ile kapatılacak. Cami Cuma günleri tüm Müslümanların ibadetine açık olacak.



