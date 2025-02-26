Karla kaplanan Ballıdağ, doğa fotoğrafçılarının yeni gözdesi oldu

Kastamonu'nun Daday ilçesindeki Ballıdağ, yoğun kar yağışının ardından beyaza bürünerek muazzam bir görüntü oluşturdu. 1570 metre rakıma sahip dağın çam ve meşe ağaçları, doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekerken, kar kalınlığı bir metreyi buldu. Dronla çekilen görüntüler bölgenin eşsiz manzarasını gözler önüne serdi.

Karla kaplanan Ballıdağ, doğa fotoğrafçılarının yeni gözdesi oldu
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AA
Yayınlanma: 26.02.2025 - 17:29

Kastamonu'nun Daday ilçesinde kar yağışının ardından beyaza bürünen çam ve meşe ağaçlarıyla kaplı Ballıdağ, dronla görüntülendi.

Bölgenin 1570 metre rakımıyla en yüksek noktaları arasındaki dağda, kar kalınlığı bir metreye yaklaştı.

Doğa fotoğrafçılarının da sık sık ziyaret ettiği bölge, çam ağaçları ve manzarasıyla dikkati çekiyor.

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışıyla beyaza bürünen çam ve meşe ağaçları güzel bir görüntü oluşturdu.

Kar yağışının ardından oluşan manzara dronla görüntülendi.


Etiketler: #kastamonu #Ballıdağ

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