Karne parası ile depremzedelere erzak aldı

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 16:03

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 16:57

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki deprem sonrası 10 ilde OHAL ilan edilirken yurttaşların kış aylarında yaşam mücadelesi devam ediyor. Tüm dünyada olduğu gibi Karabağlar Belediyesi de yurttaşlarımız için yardım kampanyası başlattı.

Karabağlar’da her yaştan yurttaşımız depremzedelere umut olmak için alanlara koştu. 11 yaşındaki Okan Yücel de karne parasıyla aldığı çocuk bisküvilerini koordinasyon noktasına teslim etti.

“KARNE PARAMI SİZE GÖNDERECEĞİM”

Karabağlar Peker Mahallesi'nde oturan ve Bahar Yıldırım İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören Okan Yücel, ayrıca yazdığı birkaç satırla da depremzede yurttaşlara, “Merhaba benim adım Okan. Size çok üzülüyorum..Çok üşüyorsunuz. Aynı durum bizim de başımıza gelebilir. Çok ama çok geçmiş olsun. Karne paramı size göndereceğim. Size dua ediyorum” diye seslendi. Anne Hafize Yücel ve Baba Cengiz Yücel, Okan'ın üniversitede okuyan ağabeyinin de Fuar Gaziemir'deki deprem koordinasyon merkezinde gönüllü olarak görev aldığını söylediler. Karabağlar Belediyesi'nin yardım toplama merkezlerine çok sayıda çocuk büyükleriyle birlikte gelerek, benzer yardımları yapıyor.

BAŞKAN SELVİTOPU AFET BÖLGESİNDE

Karabağlar Belediyesi, tedarik ettiklerinin yanı sıra halkın bağışladığı battaniye, soba, kuru gıda, hijyen paketi, kullanılmamış giysi, bot, mont gibi malzemelerden oluşan bu yardımları, deprem bölgelerine ulaştırıyor. Bu kapsamda 2 TIR, Adıyaman ve Malatya'da bu malzemeleri ihtiyaç sahipleriyle buluşturdu. Yardımların düzenli bir şekilde dağıtılmasına özellikle dikkat ediliyor.

Malatya'ya giden ve yardım çalışmalarını yerinde koordine eden Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, ihtiyaç duyulan malzemeleri bölgeye ulaştırmaya devam edeceklerini söyledi. Karabağlar'daki 7'den 70'e tüm vatandaşların örnek bir dayanışma sergilediğini vurgulayan Başkan Selvitopu, “Tek yürek halinde hareket eden tüm vatandaşlarımıza ve özveriyle çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız” dedi.

Arama- kurtarma çalışmalarını da takip eden Başkan Selvitopu, yurttaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

Yardımlar, Refet Bele, Adnan Süvari ve Mimkent semt merkezleri, Yunus Emre Kapalı Pazaryeri altındaki Sosyal Butik, Bozyaka Pazaryeri altındaki Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Kibar Belediye Hizmet Kompleksi'ne elden teslim ediliyor. Duyarlı vatandaşlar Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün 0232 414 80 13, 414 79 55, 414 79 56 ve 414 79 57 numaralı telefonlarını arayıp bilgi alabiliyor.

Vatandaşlar, battaniye, uyku tulumu, hijyen paketi, kuru gıda paketi, çocuk bezi ve maması, çocuk kıyafetleri, uyku tulumu, el feneri, ışıldak, pil, taşınabilir şarj cihazı, yetişkin giysisi gibi çok sayıda malzemeyi teslim noktalarına getiriyor. Yurttaşlardan özellikle getirecekleri giysilerin hiç kullanılmamış olmasına dikkat etmeleri isteniyor.