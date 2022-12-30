Kars buz kesti: Termometreler eksi 15’i gösterdi
Kars buz kesti, hava sıcaklığının eksi 15’i gördüğü kentte, her taraf dondu. Bir ayakkabı boyacısı ise soğuk havada boya yaparak kazandığı parayla buğday alarak kuşları doyurdu.
Soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düştüğü Kars’ta Kars Çayı buz tuttu, araçların camları buz tuttu.
Kars’ta havalarının soğuduğunu ifade eden vatandaşlar, “Çok soğuk, dere dondu, hava baya soğuk, hava sıcaklığı eksi 10-11 derece var” dedi.
“KUŞLARI DOYURUYOR”
Öte yandan soğuk havadan etkilenen ve yem bulmakta güçlük çeken kuşları boyacılık yapan bir kişi doyuruyor. Kazımpaşa Caddesi’nde boyacılık yaparak geçimini sağlayan Uğur Tatar, her sabah aldığı buğdayı kuşlara veriyor.
Kars’ta soğuk havanın önümüzdeki günlerde daha da etkili olması bekleniyor. Soğuktan buz tutan Kars Çayı’nda buzdan küçük adacıklar oluştu.
Kente gece hava sıcaklığı eksi 17 dereceyi gördü, sabah saatlerinde araç termometreleri eksi 15’i gösterdi.
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