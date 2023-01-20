'Kars-Erzurum Turistik Ekspresi'nin ilk seferi yarın yapılacak
Kars-Erzurum arasında başlatılacak Kars-Erzurum Turistik Ekspresi’nin ilk seferini yarın yapacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Turistik Doğu Ekspresi’ne yoğun talep geldiğini, bunun sonucunda da yeni sefer çalışmalarının yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
“Kars-Erzurum Turistik Ekspresi, 21 Ocak’ta başlayıp, 31 Ocak’a kadar her gün işleyecektir. Şubat içerisinde sadece cumartesi ve pazar günleri çalışacaktır. Kars-Erzurum Turistik Ekspresi Kars’tan saat 07.20’de hareket edecek, Erzurum’a 11.10’da ulaşacaktır. Erzurum’dan 14.55’te kalkacak tren, Kars’a 18.45’te varacaktır. Pulman tipli vagonlardan oluşacak tren gidiş ve dönüşte Sarıkamış’ta duracaktır.”
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