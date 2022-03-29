Kars Valiliği’nden sel ve çığ uyarısı
Kars Valiliği vatandaşları, sel, taşkın, çığ, olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.
Kars Valiliği'nden sel ve çığ uyarısı yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, “Ülkemiz genelinde olduğu gibi Kars’ta da son aylarda etkili olan yoğun kar yağışlarının, ilkbahar mevsiminde havaların ısınması ile birlikte dağların zirvesinde ve yamaçlarda biriken karların ani ve hızlı erimesiyle akarsuların debilerinde artış olabilecektir. Bunun sonucunda da sel/taşkın, heyelan, kaya düşmesi ve çığ olaylarının tetiklenebileceği afet ve acil durum olayları yaşanabilecektir. Karların erimesiyle meydana gelebilecek muhtemel afet ve acil durumların öncesinde hazırlıklı olunması, önlem alınması ve vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olması gerekmektedir” denildi.
"GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMALARI GEREKMEKTEDİR"
Açıklamada, “Güneye bakan yamaçlarda yer alan yerleşim yerlerinde; çığ, su baskını ve heyelan riski diğer alanlara göre daha fazla olacağından bu bölgelerde ikamet eden vatandaşlarımızın daha dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir. Kaya temelin derin ve eğimin olduğu alanlarda ikamet eden vatandaşlarımızın, risklere karşı dikkatli olması, gerekli tedbirlerin önceden alınabilmesi için ikamet ettikleri bölgenin zemininde/toprağında oluşan çatlak, toprak yarılması gibi hareketleri ivedi şekilde 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüze (AFAD) bildirmeleri büyük önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.
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