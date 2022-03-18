Motokuryeler bugün (18 Mart 2022) saat kaça kadar çalışıyor? Valilikten 'yasak' açıklaması

18 Mart 2022 Cuma, 16:57

İstanbul'da motokurye çalışma saatleri değişti. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası, İstanbul'a mart ayında kara kışı yaşatıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerine göre, 18-20 Mart 2022 günlerinde yoğun kar yağışı yaşanacak. Geçen haftalarda yaşanan kar fırtınasında zorlu anlar yaşayan motokuryeler için İstanbul Valiliği'nden önemli bir karar alındı.

MOTOKURYELER SAAT KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 18 Mart 2022 Cuma günü beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle, trafik seyir ve can güvenliği için motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin saat 17.30'dan sonra trafiğe çıkmalarına izin verilmeyeceğini duyurdu.

MOTOKURYELER ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular; beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle, trafik seyir ve can güvenliği için, bir sonraki duyuruya kadar bugün (18 Mart 2022) 17.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLMEYECEKTİR!" açıklamasında bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın kar fırtınasıyla ilgili açıklaması ise şöyle:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son verilerine göre İstanbul'da BUGÜN: 18.00-24.00 arası KUVVETLİ KAR SAĞANAKLARI bekleniyor.

Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Dışarıdaysak evlerimize dönelim. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim."

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK?

18 Mart 2022 Cuma günü sabah saatlerinde aralıklı olarak başlayan kar yağışı sonrası sokaklar, araç ve evlerin çatıları beyaza büründü.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, bugün kar yağışlarının etkisini daha da arttırarak 20 Mart 2022 Pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.