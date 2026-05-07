Karşıdan karşıya geçmek isterken araba çarptı: 14 yaşındaki çocuğun durumu ağır

7.05.2026 21:05:00
DHA
Batman'da yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı 14 yaşındaki Türkan A. ağır yaralandı.

Kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesi sürüyor.

14 YAŞIDANKİ ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Akşam saatlerinde Gercüş ilçesi Kırkat Göleti yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Türkan A.’ya, Y.A. yönetimindeki hafif ticari araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Türkan A. için ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gercüş Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Türkan A.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Hafif ticari araç sürücüsü Y.A. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

İlgili Konular: #kaza #Çocuk #batman