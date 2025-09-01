Üniversiteye yerleşen adaylar için 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak kayıt işlemleri devam ederken, öğrenciler bir yandan da kendilerine destek olacak burs imkanlarını araştırıyor. Peki, Karşılıksız burs veren kurumlar hangileri? KYK, VGM, TEV, İBB üniversite burs başvuru tarihleri ne zaman?

GSB KYK BURSU

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan KYK burs ve kredi imkanlarından üniversite öğrencileri yararlanabiliyor. KYK burs geri ödemesiz olurken, KYK kredi geri ödemeli oluyor.

KYK burs başvuru tarihleri henüz netleşmedi. Geçen yıl KYK burs başvuruları Ekim ayının ikinci haftasında alınmıştı.

KYK burs başvuruları başladığında; başvuru işlemleri e Devlet üzerinden yapılıyor. Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır.

2025-2026 KYK burs miktarına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. 2025 Ocak ayı itibarıyla KYK burs ücreti ön lisans ve lisans için aylık 3 bin TL olarak belirlenmişti.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: VGM BURS

Her yıl ortaöğretim ve üniversite öğrencilerine burs sağlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü için burs başvuruları henüz netleşmedi.

VGM burs başvuru işlemleri; Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.

Geçtiğimiz yıl VGM bursundan yararlanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 3 bin TL burs verildi.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (İBB BURSU)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Genç Üniversiteli Bursu ile maddi zorluk yaşayan öğrencilere geçen yıl toplamda 15 bin TL değerinde yardım sağlandı. İBB burs 100 bin öğrenciye 7.500 TL + 7.500 TL olmak üzere 2 taksit halinde ödeme yapıldı.

Konuya ilişkin başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

TEV BURSU

Üniversite bursu veren kurumlar arasında TEV de yer almakta. Türk Eğitim Vakfı (TEV)’nın 2024-2025 akademik yılı burs başvuruları 16 Eylül itibarıyla başlamıştı.

TEV, 2024-2025 akademik dönemi için aldığı yeni kararlar kapsamında aylık üniversite eğitim bursunu 4.500 TL, meslek lisesi bursunu ise 2.200 TL olarak belirlenmişti. Başarı bursları kapsamındaki yüksek lisans öğrencilerine aylık burs miktarının 6.750 TL, doktora ve üstün başarı bursiyerlerine ise 9.000 TL olmasına karar verilmişti.