Karşıyaka Belediyesi'nde TİS sevinci

Yayınlanma: 13.11.2024 - 11:15

Güncelleme: 13.11.2024 - 11:39

Karşıyaka Belediyesi’nde Personel A.Ş’de örgütlü olan DİSK Genel İş İzmir 8 Nolu Şube ile Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) ile yürütülen TİS görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Grev kararı alan işçilerin tüm yevmiye ücretlerine yüzde 41 oranında zam yapıldı ve anlaşma sağlandı. En düşük yevmiye bin 115 TL olacakken en yüksek yevmiye ise bin 498 TL'ye çıktı. Öte yandan 2’nci 6 ayda enflasyon oranında, 3’üncü ve 4’üncü 6 ayda enflasyon artı 1 puan oranında zam yapılacak.

Yeni sözleşmeye göre yemek yardımı 83 TL’den 170 TL’ye, gıda yardımı 2 bin 100 TL’den 3 bin 650 TL’ye, yakacak yardımı 150 TL’den 250 TL’ye, aile yardımı 783 TL’den bin 600 TL’ye çıktı.

En düşük ücret yüzde 20’lik vergi dilimine göre 42 bin 115 TL olacak ancak yılsonuna doğru yüzde 27’lik vergi dilimi ile 39 bin 58’TL’ye kadar düşecek.

“EMEKÇİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal “Belediyemizin tüm emekçileri, kentimize ve halkımıza karşı sorumluluk taşıyor; hizmetlerimizin sağlıklı şekilde yürümesine katkı sağlıyor. Her birinin hizmet yolunda harcadığı alın teri, bizim için çok değerli. Bu anlayışla, içerisinde bulunduğumuz ekonomik zorluklara rağmen, mesai arkadaşlarımıza mümkün olan en iyi şartları sunabilmek için tüm imkanlarımızı zorladık. Emeğin kutsallığına olan inancımızla, örnek bir sözleşmeye imza attık. Hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm emekçilerimizle birlikte, Karşıyakamıza büyük bir özveri ve gayretle hizmet etmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.