Karşıyaka İskelesi’nin yenilenmesi için çalışmalar başladı

Yayınlanma: 09.08.2024 - 14:11

Güncelleme: 09.08.2024 - 14:11

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın, kenti ortak akılla yöneterek sorunları yerinde analiz etme hedefiyle İzmir’in 30 ilçesinde başlattığı koordinasyon toplantıları 5 yıl belediye başkanı olarak görev yaptığı Karşıyaka ile devam etti. Karşıyaka Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya Dr. Cemil Tugay’ın yanı sıra Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, Genel Sekreter Yardımcıları Zeki Yıldırım, Çağatay Güç, Ertuğrul Tugay, Prof. Dr. Pınar Okyay, Şükran Nurlu, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, ESHOT Genel Müdürü Turgay Bozoğlu ve ilçe belediyesi bürokratları katıldı.

“KARAVAN OTOPARKI İÇİN YER BELİRLEYECEĞİZ”

Toplantıda Karşıyaka’nın sorunları, yürütülen projeler ve yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı. İlçede karavanlar için park yeri ihtiyacına değinen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kent genelinde karavan otoparkı sayılarını artırdıklarını söyledi. Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı ve İnciraltı Terminali’nde karavan otoparkı oluşturduklarını belirten Başkan Tugay, Karşıyaka’da da yer belirleyeceklerini söyledi. Başkan Tugay, yer seçiminde hem karavan sahiplerinin araçlarını huzurla park edeceği hem de çevrenin etkilenmeyeceği bir çalışma yürüteceklerini aktardı.

“KARŞIYAKA İSKELESİ’NİN YENİLENMESİ GÜNDEMDE”

Karşıyaka İskelesi’nin yenilenmesi ile ilgili halktan gelen taleplere de değinen Başkan Tugay, “Bunun için Türkiye Denizcilik İşletmeleri ile görüşeceğiz. Uzlaşı sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan da gerekli onayı aldıktan sonra iskeleyi yeniden yapmayı planlıyoruz” dedi.

ÜNSAL: BÜYÜKŞEHİRİN DESTEĞİ ÖNEMLİ

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, desteklerinden ötürü Başkan Tugay’a teşekkür ederek, “Karşıyaka'yı daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir, daha temiz, doğa ile iç içe bir kent haline getirmek için tüm personelimle özveriyle çalışıyoruz. Hem yeni projeler üretiyor hem de başkanlığınız döneminden devam eden projeleri sahiplenerek sürdürüyoruz. Hedeflerimize ulaşma yolunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri çok önemli. Ortak akılla yönetim anlayışı ile başlattığınız koordinasyon toplantılarının sağladığı fayda ve ulaştığı başarı ilk andan itibaren hissediliyor. Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın şahsında destek olan tüm bürokrat ve personele teşekkür ediyoruz” dedi.