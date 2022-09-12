Karşıyaka Tramvayı ile Çiğli Tramvayı buluştu

12 Eylül 2022 Pazartesi, 16:22

İzmir Büyükşehir Belediyesi önemli raylı sistem projelerinden Çiğli Tramvay Hattı'nın Karşıyaka Tramvayı'na bağlantısını sağladı. Cahar Dudayev Bulvarı’nın Karya Kavşağı bölgesinde iki aşamada yürütülen çalışmalar ekiplerin yoğun mesaisi ile planlanandan bir ay önce bitirildi.

Karya Kavşağı’ndaki trafik akışı ilk ve orta dereceli okulların açıldığı bugün (12 Eylül) sabahın erken saatlerinde eski haline döndü.

YÜZDE 80’İ TAMAMLANDI

Temeli geçen yılın Şubat ayında atılan Çiğli Tramvay hattında kısa sürede imalat çalışmalarının yüzde 80’i bitti. 11 kilometre ve 14 istasyondan oluşacak tramvay hattının 2022 sonunda tamamlanmasının ardından test sürüşlerine başlanması planlanıyor. Çevreyolu İstasyonu’ndan başlayacak hat, viyadük ile Çiğli Ataşehir Mahallesi’ne bağlanacak. Güzergâh Çevreyolu İstasyonu, Ataşehir, Çiğli Ataşehir Mahallesi, Çiğli İZBAN Durağı, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Ata Sanayi Bölgesi, Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ne hizmet edecek şekilde planlandı. Böylelikle Çiğli Tramvayı bölgeye nefes aldıracak, trafiği rahatlatacak, bölgedeki hastane, üniversite ve sanayiye ulaşımı kolaylaştıracak.