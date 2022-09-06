Karşıyaka’da 100. yıl havada, karada, denizde kutlanacak!

06 Eylül 2022 Salı, 10:20

Karşıyaka Belediyesi, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını muhteşem etkinliklerle kutlayacak. 8 Eylül akşamı Karşıyaka sahilinde gerçekleşecek korteji gökyüzünden uçaklar, denizden yelkenler selamlayacak. Anıt’ta gerçekleşecek “2022 Zeybek Tek Yürek” etkinliğinin büyüteceği coşku, Karşıyakalı sevilen sanatçı Nazan Öncel’in konseriyle zirveye çıkacak.

MUHTEŞEM KORTEJ

Karşıyaka Belediyesi Orkestra Müdürlüğü tarafından hazırlanan kutlama programı, 8 Eylül Perşembe günü saat 19.00’da, binlerce Atatürk sevdalısının katılacağı kortejle başlayacak. Karşıyaka Belediye Bandosu’nun çalacağı marşlarla Zübeyde Hanım Nikah Sarayı’ndan başlayacak yürüyüşe havadan uçaklar, karadan araçlar, denizden de yelkenler ve kanolar eşlik edecek. Araçların en önünde, Atatürk ve kurmaylarının arabasını temsilen, 1924 model bir Rolls Royce yer alacak. Arkasından, o güne özel olarak süslenecek Vosvos grubu ile otomobiller, motosikletler ve bisikletler gelecek.

GÖKYÜZÜ ŞENLENECEK

Katılımcılar Cemal Gürsel Caddesi üzerinden Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı’na ilerlerken, havada da ayrı bir görsel şölen yaşanacak. F-4, F-16 ve T-38 uçakları ile 2. Ana Jet Üssü’nden havalanacak olan Airshow grubu, kortej üzerinde selamlama uçuşu yapacak. Ardından Cougar tipi helikopter ve paramotorlar korteje gökyüzünden eşlik edecek. Karşıyaka Yelken Kulübü ile Karşıyaka Belediyesi Kano ekibi ise coşkuyu körfeze taşıyacak.

2022 KİŞİYLE ZEYBEK

Yürüyüşten sonra saat 19.45’te Anıt’ta, 9 Eylül’ün 100. Yılı Onuruna ‘2022 Zeybek Tek Yürek’ etkinliği başlayacak. ‘Karşıyaka’da Zeybek Bilmeyen Kalmasın’ projesi ile ücretsiz olarak açılan kurstan mezun olanların da yer alacağı etkinlikte, Karşıyakalı vatandaşların katılımıyla 2022 kişilik bir gösteri gerçekleştirilecek. Muhteşem gösteri, katılımcılar tarafından oluşturulacak dev Atatürk imzasıyla noktalanacak.

Zeybek gösterisinin ardından, kurtuluş kutlamaları çok özel bir konser ile taçlanacak. Karşıyakalı sevilen sanatçı Nazan Öncel’in hemşehrileriyle buluşacağı müzik şöleni, aynı alanda saat 20.30'da başlayacak.

"ÇOK YAKIŞACAK"

İzmir’in kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Karşıyaka’da gerçekleşecek kutlamaların yıllarca hafızalardan silinmeyeceğini vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Karşıyaka Belediyesi olarak; hem 9 Eylül’ün ve 100’üncü yılın onuruna, hem de Karşıyaka’mızın Atatürkçü kimliğine çok yakışacak bir kutlama programına imza atacağız. Herkesi etkinliklerimize katılmaya ve bu büyük coşkuya ortak olmaya çağırıyoruz” dedi.



