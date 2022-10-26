Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi’nde yıkım tepkisi!

26 Ekim 2022 Çarşamba, 16:35

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alınan ve 1200 öğrencinin mağduriyetini gündeme getiren Atakent Anadolu Lisesi önünde öğrenci velileri, okulda görev yapan eski eğitimciler ve yurttaşlar bir eylem düzenledi.

Yıkımdan vazgeçilmesi için yetkililere çağrıda bulunan yurttaşlar, “Raporlar nerede” sorusunu gündeme taşıdı, 30 yıllık okul binasının sağlam olduğunu ve yeniden bilimsel inceleme yapılmasını talep etti.

1200 öğrencinin bir başka okula nakledildiği ve depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılarak eğitime ara verilen İzmir Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi önünde toplanan öğrenci velileri, eğitimciler ve Karşıyaka sakinleri, seslerini duyurmak amacıyla yeni bir açıklama yaptı.

Okulun eski müdürü Yavuz Kahraman, 1992’de açılan okulun 10 sene önce düzenlenen bir rapora dayanarak yıkılmak istendiğini ancak binaların duvarlarında en ufak çatlak dahi olmadığını hatırlatarak şunları söyledi: “Yıkım kararı verilmesinde etkin testler ve rapor 10 sene önce hazırlanmış. Eğer durum yıkımı gerektirecek kadar tehlikeli idi ise neden 10 sene beklenmiştir? 30 Ekim 2020 İzmir depreminde binanın hasar aldığı söylenebilir. Ancak böyle bir hasar durumundan kimsenin haberi dahi yoktur ve de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sisteminde bir riskli yapı kaydı yoktur. Eğer okulumuzda bir sorun varsa aynı sistemle inşa edilen tüm Mavişehir bloklarında da aynı sorun olmalıdır. Hasarlı olan sadece bizim iki katlı okulumuz mudur? Hasar varsa nerededir? Hasar yok, rapor var ise rapor nerededir? Yetkililere bir kez daha sesleniyoruz. Atakent Anadolu Lisesi’ni olduğu gibi bırakmanızı, yıkmaya değil yapmaya odaklanılmasını, bu okulda okuyan 1200 öğrencinin okullarına geri dönmesi için gerekli çalışmanın başlatılmasını bekliyoruz. Yıkımdan vazgeçilmesi için yöneticilerin kararlarını tekrar gözden geçirmesini önemle rica ediyoruz.”