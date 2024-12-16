Karşıyaka’da Slovakyalı uzmanlarla ‘Su Yönetimi’ zirvesi

Yayınlanma: 16.12.2024 - 10:06

Güncelleme: 16.12.2024 - 10:06

Geçtiğimiz Ağustos ayında Yamanlar Dağı’nda meydana gelen ve yüzlerce hektarlık alan ile binlerce ağacın alevlere teslim olduğu orman yangınının ardından ortaya çıkan sel ve taşkın risklerine çözüm aramak için harekete geçen Karşıyaka Belediyesi, konuyu bilimsel yaklaşım ile mercek altına aldı. Bu kapsamda Yuva Derneği’nin katkılarıyla ‘Su Yönetimi’ başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Slovakya’dan panele katılan sürdürülebilir su yönetimi uzmanı Michal Kravcík ile haritalama ve peyzaj araştırmacısı Dipl. Eng. Danka Kravciková da bilgi ve deneyimleriyle önemli katkılar sundu.

DOĞA TEMELLİ YAKLAŞIMLAR

Panel öncesinde, Slovakya’dan gelen akademisyenler, Belediye İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Afet İşleri Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte yangın alanında incelemelerde bulundu. Bölgedeki dere yatakları incelendi ve yangın sonrası oluşabilecek taşkın risklerine karşı alınabilecek önlemler değerlendirildi. Ardından Karşıyaka Belediyesi Sıfır Karbon Noktası’nda gerçekleşen Su Yönetimi panelinde, İzmir’de su tutma stratejilerini hayata geçirmek için uygulanabilir planlar geliştirmek ve yenilikçi çözümler üretmek amacıyla yapılabilecek doğa temelli yaklaşımlar ele alındı, hayata geçirilebilecek çalışmalar değerlendirildi.

“ÖNLEM ALMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “15 Ağustos’ta Yamanlar Dağı'nda büyük bir yangın meydana geldi. Bu yangın, Karşıyaka’nın en önemli doğal alanlarından birini tahrip etti ve bize doğa ile kentlerin birlikte varlığının önemini bir kez daha hatırlattı. Bitki örtüsünün tahribatı sonucunda, yoğun yağışlarda Karşıyaka sel riskiyle karşı karşıya. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU ile birlikte gerekli önlemlerin alınması için iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kentimizde İzmir'in iklimine uygun bitkiler kullanıyor ve parklarımızda hayata geçirdiğimiz otomatik sulama sistemleriyle su ve enerjiyi daha verimli kullanıyoruz. Projelerimizde yağmur hendekleri, taşkın parkları planlıyoruz ancak biliyoruz ki bu sadece bir başlangıç. Kırsaldan kente uzanan, dağlardan denizlere kadar bütüncül çözümler üretmek zorundayız. Bu panelin Karşıyaka ve İzmir için daha sürdürülebilir bir gelecek adına önemli bir adım olacağına inanıyorum. Bugün burada bizlerle bilgi ve deneyimlerini paylaşan değerli uzmanlara teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

“SU YÖNETİMİ BÜTÜNCÜL OLARAK ELE ALINMALI”

Akademisyen Michal Kravcík ise “Slovakya’nın normalde su kaynakları açısından zengin bir Orta Avrupa ülkesi olduğu bilinir. Yapılan bir araştırmaya göre son yüz yılda 15 milyar ton suyu kaybettik. Eskiden her yerde olduğu gibi bu su, yağmur olarak toprağa düşüyordu, bitkilere can veriyordu ve buharlaşıyordu. Biz bu su döngüsü içinde su kaybının mümkün olduğunca önüne geçmek için, suyu tutarak canlılığı artıracak; iklim krizi ve afetler karşısında da etkili olacak yöntemler üzerinde çalışıyoruz. Çünkü su yönetimi bütüncül olarak ele alınması gereken bir konu. Çeşitli yöntemler var ve bu yöntemleri konuşarak Karşıyaka için bunlardan hangilerinin uygun olabileceğini, uyumlu olabileceğini şehrin özelliklerini de göz önünde bulundurarak değerlendireceğiz” dedi.

İzenerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Saadet Çağlın, İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı Ferit Çağlar ve Karşıyaka Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Meltem da Korkmaz konuşmalarında; su yönetiminin iklim değişikliğine uyumda en önemli faaliyet alanlarından biri olduğunu belirterek, doğayla uyumlu ve doğru stratejiler ile sel, taşkın, erozyon ve heyelan riskleri karşısında gelişebilecek kötü senaryolara karşı önlem alınmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

YOL HARİTASI OLUŞTURULACAK

Panelin ‘Yerel Organizasyon Sunumları’ başlıklı oturumunda İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı Ferit Çağlar taşkın yönetimi, Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yasemen Bilgili ise orman yangınlarının erozyon ve sel üzerindeki etkileri konularında sunum gerçekleştirdi.

‘Su Tutma Peyzajlarını Anlamak’ oturumunda söz alan Michal Kravcík ve Dipl. Eng. Danka Kravciková; su tutmanın temel ilkeleri, su tutma yoluyla iklim değişikliğine uyum ve doğal su tutmanın ekonomik faydaları olmak üzere üç ana başlıkta önemli bilgiler verdi. Küçük su tutma önemleri, mavi-yeşil altyapı entegrasyonu ve kırsal alan uygulama tekniklerinin konuşulduğu ‘Teknik Çözümler’ oturumunda da yapılabilecek çalışmalar uzmanlar tarafından örnekleriyle birlikte ele alındı.

Sonrasında ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Orman Fakültesi akademisyenleri Prof. Dr. Cenk Durmuşkahya, Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Özkan ve Dr. Öğr. Üyesi Remzi Eker, sunumlarıyla panele katkı koydu. Gerçek vaka senaryoları üzerine grup çalışmalarının da yapıldığı son oturumda, ilgili kurumların katılımıyla bir çalıştay düzenlendi. Bu çalıştayda İzmir’in su yönetimi stratejilerini somut ve uygulanabilir bir şekilde planlamak üzere detaylı değerlendirmeler yapıldı. Ortak akılla geliştirilen bu öneriler, gelecekte benzer sorunlarla mücadelede önemli bir yol haritası oluşturacak.