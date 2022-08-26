Karşıyakalılar Büyük Taarruz’un 100. yılında Kocatepe’de

26 Ağustos 2022 Cuma, 13:04

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 400 metrelik tarihi yürüyüşün 14 kilometrelik Çakırözü-Kocatepe Zafer Yürüyüşü etabına Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP İlçe Örgütü, meclis üyeleri, Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay ile oğlu Emre Tugay ve Karşıyakalılar da katıldı. Meşalelerin aydınlattığı yürüyüşte marşlar söylendi, 100 yıl önceki zafer ruhu yaşatıldı. Sabah 05:30 sularında Kocatepe’ye ulaşan kafile zafer törenlerine katılarak Kocatepe Atatürk Anıtı’na karanfil bıraktı.

“MİNNETİMİZİ SUNUYORUZ”

Duygu ve düşüncelerini dile getiren Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Büyük zorluklarla, kahramanca elde edilen zaferi, 100. yılında Kocatepe’de bir kez daha hissettik. Ata’mıza ve silah arkadaşlarına minnetimizi sunuyoruz” diye konuştu.