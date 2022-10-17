Karşıyaka’ya Kuzminskas’tan kötü haber

17 Ekim 2022 Pazartesi, 10:59

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 3 maçı da kazanıp zirve yarışına ortak olan Pınar Karşıyaka'da Litvanyalı forvet Mindaugas Kuzminskas, sakatlık yaşadı.

Kırmızı-Yeşilliler’in Beşiktaş’ı 92-81 mağlup ettiği mücadelede ağrılar ndedeniyle ikinci yarıda oyundan alınan Kuzminskas'ın çekilen MR'ında arka adalesinde birinci derecede yırtık tespit edildi.

Ligde cuma günü Tofaş önünde forma giyemecek yıldız basketbolcunun dönüşü 2-3 haftayı bulacağı bildirildi.