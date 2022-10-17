Karşıyaka’ya Kuzminskas’tan kötü haber
Pınar Karşıyaka'nın Beşiktaş’ı deplasmanda 92-81 mağlup ettiği mücadelede sakatlanan Litvanyalı forvet Mindaugas Kuzminskas, üç hafta parkeden uzak kalacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 3 maçı da kazanıp zirve yarışına ortak olan Pınar Karşıyaka'da Litvanyalı forvet Mindaugas Kuzminskas, sakatlık yaşadı.
Kırmızı-Yeşilliler’in Beşiktaş’ı 92-81 mağlup ettiği mücadelede ağrılar ndedeniyle ikinci yarıda oyundan alınan Kuzminskas'ın çekilen MR'ında arka adalesinde birinci derecede yırtık tespit edildi.
Ligde cuma günü Tofaş önünde forma giyemecek yıldız basketbolcunun dönüşü 2-3 haftayı bulacağı bildirildi.
Video Haberler
- Uçan arabalar için yapay zeka projesi
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Prompter bozuldu, konuşması durdu
- 'O zaman herkesin yolu açık olsun'
- AKP'nin zengin ettiği patron...
- AKP'li Kabaktepe'den skandal iddia
- CNN Türk 'kömür' getirdi, profesör şaşırdı
- 'Alanı kapatma kararı aldık'
- Kalkavan'ın erkek arkadaşından 'vasiyet' açıklaması
- O binayı kamuoyu iyi tanıyor!
- Starbucks'ta kavga: Masa ve sandalyeler havada uçuştu!
- Muhalefet bu gayrimeşru teklife 'hayır' demeli