Karşıyaka’ya Kuzminskas’tan kötü haber

Pınar Karşıyaka'nın Beşiktaş’ı deplasmanda 92-81 mağlup ettiği mücadelede sakatlanan Litvanyalı forvet Mindaugas Kuzminskas, üç hafta parkeden uzak kalacak.

DHA
17 Ekim 2022 Pazartesi, 10:59
Karşıyaka’ya Kuzminskas’tan kötü haber
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 3 maçı da kazanıp zirve yarışına ortak olan Pınar Karşıyaka'da Litvanyalı forvet Mindaugas Kuzminskas, sakatlık yaşadı. 

Kırmızı-Yeşilliler’in Beşiktaş’ı 92-81 mağlup ettiği mücadelede ağrılar ndedeniyle ikinci yarıda oyundan alınan Kuzminskas'ın çekilen MR'ında arka adalesinde birinci derecede yırtık tespit edildi. 

Ligde cuma günü Tofaş önünde forma giyemecek yıldız basketbolcunun dönüşü 2-3 haftayı bulacağı bildirildi. 


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