Kars’ta 7 köy yolu ulaşıma kapandı

Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılaması için çalışma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 20.11.2023 - 12:02
Kars’ta 7 köy yolu ulaşıma kapandı
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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından, sabah saatlerinde Kars’ta kar yağışı başladı. Yağışla birlikte Sarıkamış ilçesinde 7 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde Sarıkamış İlçe Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları yeniden açmak için Çamyazı grup köy yolunda çalışma başlattı.

Meteoroloji 16'ıncı Bölge Müdürlüğü’nden ise uyarı yapıldı. Uyarıda, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına, soba ve baca gazı zehirlenmesi, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


Kars kar yağışı

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